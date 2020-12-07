Vaka sayıları artmıştı! Konya’da filyasyon ekipleri aralıksız çalışıyor

Vaka sayılarında artış gözüken Konya'da görev yapan filyasyon ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Amaçlarının virüsün kaynağını bulup, kurutmak olduğunu belirten Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinde görevli Dr. Ahmet Hamdi Gülbahçe, vatandaşların yaptıkları ikazları dikkate aldığı taktirde vaka sayılarının düşürebileceklerini söyledi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 oranında bir artış olduğunu açıklamıştı. Artış gözüken kentte filyasyon ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pandemi ile mücadelede önemli bir yer tutan filyasyon ekipleri, vatandaşlarla irtibat kurup, virüsün kaynağını bulmak için gece-gündüz çalışıyor. Amaçlarının virüsün kaynağını bulup, bu kaynağı kurutmak olduğunu belirten Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli Dr. Ahmet Hamdi Gülbahçe, çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Filyasyon ekiplerinin en büyük amacı vakanın kaynağını tespit etmek. Tespit ettikten sonrada temaslılarla birlikte izolasyonunu sağlamak. Böylece virüsün yayılmasını engellemek. Bütün amacımız bu" dedi.





'VİRÜSÜN NEREDEN BULAŞTIĞINI TESPİT ETMEK İSTİYORUZ'



Vatandaşların PCR testi yaptırdıktan sonra pozitif çıkması halinde kendi sistemlerine düştüğünü belirten Gülbahçe, "Vatandaşlarımızın rahatsızlıklarına göre hastanelerde PCR testi yaptırıyor. Pozitif olduğunda ise hangi bölgede oturuyorlarsa durumu sisteme düşüyor. Sisteme düşen hastaları arayarak adreslerini teğit ediyoruz. Vaka kaynağını sorguluyoruz. Temaslarını sorguluyoruz. Virüsün nereden bulaştığını sorguluyoruz. Her şeyi çözümledikten sonra saha ekiplerimize bildiriyoruz. Ekiplerimizde adreslere giderek izolasyon çalışmalarını yapıyor. Vatandaşlarımıza neler yapmalarını anlatıyorlar"diye konuştu.





'İKAZLARIMIZA UYARLARSA VAKA SAYILARINI DÜŞÜREBİLİRİZ'



Vatandaşların ikazlara uymalara halinde vaka sayılarının düşüşe geçebileceğini belirten Gülbahçe, "Aktif olarak çalışan 90 ekibimiz var. Sabahın erken saatlerinden başlayan çalışmalarını gece saatlerine kader devam ediyor. Amacımız vakanın kaynağını kurutmaya çalışmak. Bunun içinde biz vatandaşlarımızı yeterince bilgilendirmeye çalışıyoruz. Neler yapmaları gerektiğini nelere dikkat etmelerini konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Eğer vatandaşlarımız bizim ikazlarımıza kulak verirlerse inşallah hızlı bir şekilde vaka sayıların düşüreceğiz"ifadelerini kullandı.