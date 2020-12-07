Van kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

Van'da dün gece etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Dün gece kent merkezinde saat 01.00 sıralarında kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Van'da sabah saatlerinde kent merkezi beyaza büründü.



Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü kentte vatandaşlar sabah saatlerinde damlarını temizledi.





Vatandaşlar, geçtiğimiz yıla oranla kar yağışının bu sene biraz daha erken düştüğünü ifade etti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce günlük yapılan hava tahmininde, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması ve zaman zaman Van çevrelerinin kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin yaşanması nedeniyle uyarıda bulundu.