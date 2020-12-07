‘Vefa Destek’ 24 saat görevde

Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da dün akşam başlayan ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genel olarak uyduğu gözlendi. Konya sokaklarında en çok göze çarpanlar ise Vefa Destek Grupları adına çalışan kişiler. Hem ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartlarını dağıtıyorlar, hem evlerinde karantinada bulunan kişilerin market alışverişini yapıp, evlerine kadar getiriyorlar hem de gerektiği taktirde faturalarını ödüyorlar. Vefa destek ekipleri, ellerindeki listelerle kapı kapı dolaşarak getirdikleri malzemeleri adrese teslim ediyorlar. Kızılay Karatay Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Hamza Öztürk, "24 saat esasına göre görev yapıyoruz. Vatandaşlarım yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak için çabalıyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Ekmek istiyorlar, market ihtiyaçları oluyor onları karşılıyoruz. Bazen ilaç ihtiyacı oluyor onları temin etmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Tüm çabamız onların sağlıkları olması için. Vatandaşlarımız hem kendi hem de başkalarının sağlıkları için evde kalsınlar. Biz onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırız" dedi.