Yakın zamanda yıkıcı deprem beklemiyoruz

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında önceki gün meydana gelen 5.2'lik depremi değerlendiren bilim insanları, Antalya ve çevresinde yakın zamanda yıkıcı etkiye sahip bir deprem olmayacağı görüşünde birleşti. Gazipaşa ilçesi açıklarındaki deprem, Antalya merkez ile diğer ilçelerde de hissedildi. Uzmanlar, bölgede kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova, Akdeniz'in ortasında Afrika kıtasının Avrasya altına dalması sonucu oluşan bir "dalma-batma" fayı bulunduğunu söyledi. Bu fay zonunun çok uzun olduğunu ve Antalya Körfezi'nin güneyinde dalmaya başlayan bir parçasının bulunduğunu anlatan Dipova, bu parçanın Antalya hizasına geldiğinde 90 kilometre derinliğe ulaştığını ifade etti.Gazipaşa açıklarında yaşanan depremin de bu fay üzerinde olduğunu belirten Dipova, "Bu fay üzerindeki depremler hem derinde hem de uzakta (körfezde) gerçekleştiğinden Antalya'da çok hafif hissediyoruz. 5-6 büyüklüğünde depremler olmasına rağmen (bu büyüklükteki depremler hasar yapıcı depremler olmakla birlikte) karaya ve yüzeye ulaştığında sismik dalgalar büyük oranda sönümlenmiş oluyor. Antalya il merkezi için büyük hasar beklemiyoruz" değerlendirmesini yaptı. Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gürhan Yalçın, "Bu kadar derinlikte olan bir depremin yıkıcı olmasını beklemiyoruz. Korkulacak durum da değil, devam eden artçı yok" dedi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Şahin ise şunları söyledi: "Antalya Körfezi'nde bu ve bu nitelikteki depremlerin olmasını öngörmekteyim. Tabii büyük depremlerin gelecekte Antalya Körfezi'nde olması beklenen bir durum değil." AA