Yarım asırlık incir ağacı soruşturması!

Bahçesindeki yarım asırlık incir ağacının meyvelerini satarak geçimini sağlayan genç adam elektrik hatlarının tamir edildiği sırada yetkililer tarafından ağacın kırıldığını görünce savcılığa başvurdu. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. 28 yaşındaki Doğuş D. ikametinde bulunan 50 yıllık incir ağacının meyvelerini satarak geçimini sağlıyordu. Akşam saatlerinde eve döndüğünde ağaç dallarının büyük bir kısmının kırıldığını gören genç adam mahallesinde elektrik tadilatı yapıldığını fark etti.

"EKMEK TEKNEMİ KESTİLER ŞİKÂYETÇİYİM"



Yetkililerle görüşen Doğuş D. elektrik direklerinin vinç yardımıyla yerleştirildiği sırada ağacın tehlike yarattığı için büyük bir kısmının budandığını öğrendi. Polisi arayarak şikâyetçi olan genç adamın ihbarı sonrası yetkililerin ifadesine başvuruldu. Karakolda ifade veren elektrik teknisyeni hat çekmek için sokakta yapılan tadilat sırasında söz konusu ağacın dallarının engel olduğunu, can ve mal güvenliğinin sağlanması için ağacın budandığını anlattı. Genç adamın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.