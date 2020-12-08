1 buçuk yaşındaki Mirzahan için dünya çapında kök hücre kampanyası başlatıldı!

Tokat'ta ikamet eden öğretmen çift Esra ve Oğuzhan Demir'in 4 buçuk ve 1 buçuk yaşındaki 2 çocuğundan küçüğü olan Mirzahan Demir, T Hücre Tipi ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) teşhisiyle ilik nakli bekliyor.

Yaklaşık 4 ay önce vücudunda başlayan morarmaları fark eden ailenin Tokat Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı sağlık taramasında teşhis konularak hemen acil olarak Ankara Hacettepe Üniversitesine sevk edilerek tedavisine başlanan minik Mirzahan için ailesi de bağış seferberliği başlattı. Ancak anne-baba ve kardeşinin yanı sıra anneanne ve dedelerinin kök hücre bağışı tutmadığı için aile dışı nakil yapılmaması üzerine Mirzahan'ın tedavisine Samsun'da Medical Park Hastanesi'nde devam edilmeye başlandı. Dünya çapında kök hücre bağışı kampanyası başlatılan minik Mirzahan için Türk Kızılayı'na kök hücre ve kan bağışında bulunabilirsiniz.

AİLESİNİN KÖK HÜCRE BAĞIŞI TUTMADI

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan 21 aylık olan Mirzahan Demir'in Babası Oğuzhan Demir, "Samsun MedicalPark Hastanesi'ndeyiz. Tedavi süreci için bir süreliğine yerleştik buraya. 4 ay oldu. Vücudunda morluklarla başladı. Başka herhangi bir rahatsızlığı olmadı açıkçası. 2 ay öyle bekledik. Acaba düştü mü, vurdu mu diye. Ablam hemşire. Götürün bir baktırın en azından dedi. Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdüğümüzde yapılan tetkikler sonucu acilen Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne sev edildik. Hiç vakit kaybetmeden ambulansla hemen Hacettepe'ye sevk edilerek tedavisi başladı. 2 ay orada tedavi gördü. Memnunduk her şey yolundaydı. Oradaki profesörlerimiz, doktorlarımız ilgilendiler. Gereken ne ise yapıldı. Yüksek risk olduğu söylendi en başta ki halen de öyle. Daha sonra nakil olması gerektiği söylendi bize 1 ay önce. Hacettepe'de akraba dışı nakil olmuyormuş. Yani anne-baba ve kardeşten dedeler ve anneannelerden DNA kök hücre bağışı tutmadığı için; yani biz örnek verdik tutmadı. Ankara'daki farklı hastanelerle görüştük. Fakat sürecin hemen hemen her yerde aynı olduğunu öğrendik." dedi.

DÜNYA ÇAPINDA BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLADI

Oğuzhan Demir, "Samsun Medical Park Hastanesini gelmeden önce araştırdık öğrendik. Gelmeden önce de görüştük kendisiyle Çocuk Hemotolojisi Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak hocamız durumu izah etti. Tedavinin Allah nasip ederse burada da başarı ile sonuçlanacağını söyledi. İyi gidiyor şuan tedavimiz. Ara sıra hastaneye yatırıyoruz ara sıra çıkıyor. Geçen hafta itibariyle dünya ve Türkiye çapında kök hücre bağış taraması kampanyası başlatıldı. Tabi net bir şey söylenemiyor açıkçası; bulunur, bulunmaz gibi.. Yani 1 günde de bulunabilir bir ayda da. Bu bağışçılara bağlı. Şu saatte bile veren bir bağışçının sonucu yaklaşık 1 ay kadar sonra Bakanlığın havuzuna düşüyormuş." diye konuştu.

KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI ARTMALI

Kök hücre bağışının hayat kurtaracağını belirterek Türk halkına sağduyu çağrısı yapan Baba Oğuzhan Demir, "2020 yılı içerisinde Tokat'ta bağışçı sayımız bin bile değilmiş. Çok düşük. Tabiî ki pandemiye de bağlı olarak düşüş var. Geçmişten bugüne Türkiye çapında 730 bin kök hücre bağışçı sayısı varmış" dedi. Kök hücre bağışı konusunda yabancıların oldukça duyarlı oluğuna etrafından şahit olduğunu belirten baba Oğuzhan Demir, Türkiye'yi kök hücre bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

TÜRK KIZILAYI:

Verecek olduğun 3 tüp kan örneği ve kan bağışın ile bir hastamızın kahramanı olabilirsin. Bağışçılarımız arttıkça nakil şansımızda artmaktadır. Tokat ili dışındaki bağışçılarımız en yakın Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezlerinde her gün ve her vakit kök hücre ve kan bağışında bulunabilir. Pandemiden dolayı sıra yoğunluğuna sebebiyet vermemek için bağış tarihleri gün ve haftalara yayılmıştır. 18-50 yaş arası kök hücre, 18-65 yaş arası da kan bağışında bulunulabilir. Kök hücre ve kan bağış için kan grubu fark etmemektedir.