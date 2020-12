Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Fevziçakmak caddesi üzerinde 1 Aralık günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Demir Çelik firmasında görevli E.A. ile M.K. bankadan 2.5 milyon lira nakit para çekmeye gitti. İşlemler devam ederken M.K. bankadan 'babam rahatsızlandı' deyip erkenden ayrıldı. Bu sırada para çekme işlemini tamamlayan E.A. paraları arabayla iş yerine doğru götürmek üzere yola çıktı.

2.5 milyonluk gasp girişimi yarıda kaldı! Silahlı adamlardan geri geri kaçtı | Video

E.A tam iş yerine varmak üzereyken aracın önü eli silahlı kişilerce başka bir araçla kesildi. E.A. hiç tereddüt etmeden geri vitesine takıp saniyeler içerisinde oradan kurtuldu. Gasp girişiminde kalan olayla ilgili kamera görüntüleri her şeyi an be an anlattı.





BERABER ÇALIŞTIĞI İŞ ARKADAŞINI GASP ETMEYE KALKTI



Girişimde kalan gasp olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili kamera görüntülerinden yola çıkarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden birinin E.A ile birlikte bankaya para çekmeye giden çalışan M.K. olduğu öğrenildi.





6 SUPHELI TUTUKLANDI



İddiaya göre M.K. paranın o gün çekileceğini birilerine söylemiş ve plan yapılmıştı. Bankadan da babam hasta yalanı ile kaçıp E.A'nın yola çıktığının bilgisini diğer gruba iletmişti. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.