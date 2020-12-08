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2.5 milyonluk gasp girişimi yarıda kaldı! Silahlı adamlardan geri geri kaçtı

İstanbul Ataşehir’de bir firmasının çalışanı bankadan 2.5 milyon lira çekti. Bankaya beraber para çekmeye gidenlerden M.K. babam hasta deyip erken ayrıldı. Parayı  çeken E.A.’ (23) iş yerine doğru giderken araçla önü kesildi, biranda karşısında silahlı adamları gören E.A. geri vitese takıp saniyeler içerisinde gasptan kurtuldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri aralarında iş yeri çalışanı M.K’nın da olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 8.12.2020 10:45 ABONE OL
2.5 milyonluk gasp girişimi yarıda kaldı! Silahlı adamlardan geri geri kaçtı

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Fevziçakmak caddesi üzerinde 1 Aralık günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Demir Çelik firmasında görevli E.A. ile M.K. bankadan 2.5 milyon lira nakit para çekmeye gitti. İşlemler devam ederken M.K. bankadan 'babam rahatsızlandı' deyip erkenden ayrıldı. Bu sırada para çekme işlemini tamamlayan E.A. paraları arabayla iş yerine doğru götürmek üzere yola çıktı.

2.5 milyonluk gasp girişimi yarıda kaldı! Silahlı adamlardan geri geri kaçtı | Video

E.A tam iş yerine varmak üzereyken aracın önü eli silahlı kişilerce başka bir araçla kesildi. E.A. hiç tereddüt etmeden geri vitesine takıp saniyeler içerisinde oradan kurtuldu. Gasp girişiminde kalan olayla ilgili kamera görüntüleri her şeyi an be an anlattı.



BERABER ÇALIŞTIĞI İŞ ARKADAŞINI GASP ETMEYE KALKTI

Girişimde kalan gasp olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili kamera görüntülerinden yola çıkarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden birinin E.A ile birlikte bankaya para çekmeye giden çalışan M.K. olduğu öğrenildi.



6 SUPHELI TUTUKLANDI

İddiaya göre M.K. paranın o gün çekileceğini birilerine söylemiş ve plan yapılmıştı. Bankadan da babam hasta yalanı ile kaçıp E.A'nın yola çıktığının bilgisini diğer gruba iletmişti. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2.5 milyonluk gasp girişimi yarıda kaldı! Silahlı adamlardan geri geri kaçtı
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