Son dakika haberi: 4 kız öğrenciye dehşeti yaşatmıştı... Sapık kick boks hocasına 71 yıl hapis!

Ankara'da meydana gelen olayda Yavuz Özdemir'e ait bir spor salonuna ders almak için giden 3'ü 18 yaşından küçük 4 kız, Özdemir'in cinsel tacizine maruz kaldı. Tacize uğrayan kızlardan bir tanesinin durumu arkadaşına anlatmasıyla ortaya çıkan olayda kızların şikayeti üzerine Özdemir tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Yavuz Özdemir hakkında birden fazla mağdura yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 101 yıldan 239 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"BANA KOMPLO KURULDU"



Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yavuz Özdemir, SEGBİS sistemi ile katıldığı duruşmada taciz iddialarını kabul etmeyerek kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü. Özdemir, yaşı ve sağlık durumu nedeniyle böyle bir olay yaşayamayacağını dile getirerek, "Bu bana kurulan büyük bir komplodur. Berat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı da, şikayetçilerin, başka erkeklerle olan çarpık ilişkilerine müdahale ettiği için müvekkili hakkında iftira attıklarını belirterek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

71 YIL 18 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



Ankara 6. Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan Yavuz Özdemir'e, mağdura yönelik, 'nitelikli cinsel istismar', 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 71 yıl 18 ay hapis cezası verildi.