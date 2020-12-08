5 yaşındaki kız çocuğu ile kovid olan sağlıkçı babası arasındaki duygulandıran diyalog!

İznik ilçesinde filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Bülent Durmuş, korona virüse yakalandı. Eşi ve kızının zarar görmemesi için evinin çatı katında kendini karantinaya alan Bülent Durmuş, minik kızı 5 yaşındaki Ecem Loya Durmuş ile konuşmasını sosyal medyada yayımladı. O görüntüler binlerce kişiyi göz yaşlarına boğdu.

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İznik İlçe Sağlık Müdürlüğünde filyasyon ekibinde görev yaparken kaptığı korona virüs sonrası karantinaya alınan babası Bülent Durmuş'a merdivenlerden seslenen minik Ecem, "Baba ne güzel sarılıyorduk seninle, sıkı sıkı yine sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim. Seninle oyun oynamak istiyorum baba. Ben sana uzak dururum, sen de diğer odaya gidersin. Sırayla öyle öyle oynarız olmaz mı baba" dedi.

Göz yaşlarına hakim olamayan baba Bülent Durmuş ise, "Yine sarılırız bir tanem. Sıkı sıkı sarılacağız. Kurban olurum sana. Az kaldı bir tanem. Karantina bitsin, görüşeceğiz" dedi.