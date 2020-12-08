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96 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

'da yakalandığı koronavirüsü yenen 96 yaşındaki , tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu oldu. Temur, "Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 11:00 ABONE OL
96 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

Davraz Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Temur, 26 Kasım günü, rahatsızlanınca Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Temur, hastanede tedaviye alındı. Covid-19 servisinde uygulanan tedavi ile koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuşan Hüseyin Temur, dün alkışlarla taburcu oldu. Hüseyin Temur, "Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Doğan da Hüseyin Temur'un hastaneye halsizlik, omuz ve eklem ağrıları şikayetleriyle başvurduğunu anlatarak, sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini söyledi.

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96 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
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