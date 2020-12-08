Adı yalancı ama kendisi tam bir şifacı!

Bolu'nun ilçelerinden Mengen'de yetişen ve yöre halkı tarafından top çalısı olarak bilinen yalancı portakal, şifa kaynağı olarak kullanılıyor.

Dutgiller (Moraceae) familyasından 20 metreye kadar boylanabilen geniş tepeli bir ağaç türüdür. Ülkemizde genellikle süs ve çit bitkisi olarak yetiştirilen yalancı portakal, özellikle eklem ağrıları çekenler için çok faydalıdır. Sağlık göz ardı edilemeyecek ve ertelenmeyecek bir konudur. Vücudumuzdaki en ufak bir ağrı bile günümüzü zehir etmeye yeter.

Ağrı deyince de ilk akla gelenler arasında eklem ağrıları vardır. Vücutta iki kemiğin birleştiği yerlerde meydana gelen eklem ağrıları yaşam kalitesini çok düşürdüğü için bu ağrıyı çekenler çözüm için sürekli arayış içindedirler. Çoğu zaman ilaçlar tedavi konusunda yetersiz kalınca akla ilk olarak doğal tedavi yöntemleri ve aktarlar gelir. Özellikle eklem ağrıları konusunda aktarların verdiği bilgiye göre, yalancı portakal meyvesi çözüm olabilir.

EZİLEREK MERHEM YAPILIYOR

Yalancı portakalın, kireçlenme, diz ve eklem ağrılarına iyi geldiğini belirten aktarların verdiği bilgiye göre, ana vatanı Amerika olan bu meyve ezilerek merhem kıvamına getirilip ağrıyan bölgenin üzerine sürülüyor.

Yalancı portakal, kapalı tohumlar türünden familya olarak dutgiller cinsinden bir meyve türü olarak biliniyor. Koparıldığı veya kesildiği zaman süt görünümlü sıvı akıtan bu meyve, 10 – 15 santimetre çapında dış yüzeyi pütürlü ve yuvarlak görünümüyle yeşil bir portakala benziyor.

"DİZ VE EKLEM AĞRISI ÇEKENLERE ŞİFA"

Bolu'nun Mengen ilçesinin sulak ve ormanlık alalarında yetişen yöre halkı tarafından top çalısı olarak bilinen yalancı portakal Bolu Belediyesi tünel girişinde satışa sunan 53 yaşındaki Fatma Demir söyledi:

"Ağrı, sızı, romatizma ve kireçlenme için bu meyve ezilip bağlanıyor. İçi süt gibidir, kabuğuyla karıştırılırsa merhem kıvamını alır. Eklem ağrısı olan kişiler, akşam sürüp sabah kalktıklarında faydasını görürler. Bu meyve genellikle sulak bölgelerde yetişir. Dikenli ağacı vardır, olgunlaştığı zaman ağaçtan dökülür. Bir kere kullanıldıktan sonra faydasını gören insanlar var. Fakat uzun süre kullanan kişiler de var. Tanesi şu anda 10 TL'den satılıyor. Parası önemli değil ama verdiği şifası çok önemli. Genellikle bu aylarda toplanmakta" dedi.