ADYÜ Diş Hekimliği Fakültesi büyümeyi sürdürüyor

Hâlihazırda 62 klinikte hizmet veren Fakülte, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'un talimatları doğrultusunda devam eden çalışmaların ardından 102 klinik kapasitesi ile hizmet vermeye devam edecek.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Yılmazer ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Çalışır nezaretinde Fakültenin hasta kabul, muayenehane alanları ve laboratuvarlarında gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde inceleyen Rektör Turgut, akademisyenlerin yürüttüğü çalışmalar ve idari personelin katkılarıyla, ağız ve diş sağlığı alanında bölgede öncü olmayı hedeflediklerini söyledi.

Turgut, "Akademik, idari, sosyal ve teknolojik alt yapımız ile sürekli yenilenen ve gelişen bir Üniversite olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karşılıklı fikir alışverişleriyle birlikte eksikliklerimizi gideriyor, zayıf yönlerimizi güçlendiriyoruz. Akademisyenlerimizin, idari personelimizin ve öğrencilerimizin sesine kulak vererek ortak paydamız olan Adıyaman Üniversitesini daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bilim üretmek için gerekli tüm imkânları seferber ediyor; şehrimize, bölgemize ve ülkemize fayda sağlamak için çabalıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde de önemli bir çalışma başlattık. 62 klinik ile hizmet veren Fakültemiz, gerçekleştirilen çalışmaların ardından 102 klinik ile halkımıza hizmet verecek. Ağız ve diş sağlığı alanında tüm bölgeye hitap etmek ve bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Rektör Turgut incelemelerin ardından Fakültede tedavi gören hastaları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.