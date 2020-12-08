Alacak-verecek meselesinden husumet yaşadılar! İş yerini kundaklayıp intikam aldı

İstanbul'da alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişinin iş yerini kundaklayan bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, İddialara göre alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişinin tekstil atölyesini ateşe verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde 4 Aralık Cuma günü yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti: Şüpheli Ahmet A. (24) alacak-verecek konusu yüzünden tartıştığı kişinin iş yerini yakmaya karar verdi. Saat 22.20 sıralarında, tartıştığı kişiye ait olan tekstil atölyesini benzin dökerek ateşe vermeye başladı. Şüpheli Ahmet A., iş yerinin alev almaya başlamasının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



ATAŞEHİR'DE YAKALANDI



Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisler, tekstil atölyesini kundakladığı tespit edilen Ahmet A.'yı yakalamak için harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli Ataşehir'e bağlı İnönü Mahallesi'nde saat 21.50 sıralarında yakalandı.



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI



Gözaltına alınan Ahmet A. "Mala Zarar Verme" suçundan hakkında işlem yapılmak üzere 7 Aralık Pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ahmet A. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.