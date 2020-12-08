Alevlerin arasından komşuları kurtardı

Yeni Mahalle Doğan Sokak'taki Selahattin Bozkurt'a ait tek katlı müstakil evde, saat 10.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yardıma koştu. Bahçe kapısının kilitli olması nedeniyle bahçe duvarından atlayarak içeri giren komşuları, alevlerin arasında mahsur kalan Bozkurt'u son anda dışarı çıkardı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri su sıkarak, alevlerin yakındaki diğer evlere sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Dumandan etkilendiği belirlenen Bozkurt sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İtfailye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.



Alevlerin arasından son anda kurtarılan Selahattin Bozkurt, "Evin ön cephesine bakan odada kahvaltı yapıyordum. Bin anda bir çatırtı koptu. Alevlerin içinde kaldım. Yangın evin arka kısmından başladı. Ancak, neden çıktığını bilemiyorum" dedi.



Bozkurt'u kurtaran komşularından kafeterya işletmecisi Mehmet Kıvırcık da, "Alevleri fark edince hemen yardıma koştuk. Bahçe kapısı kilitliydi. Duvardan atladık. Neyse ki evin giriş kapısı kilitli değildi. İçeri girip, mahsur kalan komşumuzu dışarı çıkarıp, kurtardık" diye konuştu.



Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.