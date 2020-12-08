Almanya çalınan tarihimizi vermiyor

Türkiye, 13. yüzyılda yapıldığı bilinen Konya'daki Beyhekim Camisi'nin çini mozaikli mihrabı ve 116 yıl önce Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nden kaçırılan İhtiyar Balıkçı Heykeli'nin gövde kısmı ile diğer Türk varlıklarının Almanya'dan iadesi konusunda mücadelesini sürdürüyor.Osmanlı döneminde, Almanya'nın Konya Konsolosu Dr. Hardeg Loeytved tarafından, onarma bahanesiyle 1907'de parçalar halinde Almanya'ya kaçırılan Beyhekim Camisi mihrabı ile Hacı İbrahim Veli Türbesi'nde metfun Hasan bin İbrahim'e ait ahşap sanduka, Berlin'deki Bergama Müzesi'nde sergileniyor.Berlin Devlet Müzesi'ne bağlı Bergama Müzesi koleksiyonlarında Afrodisias Antik Kenti kökenli İhtiyar Balıkçı Heykeli'nin gövde kısmı da bulunuyor. 1904'te antik kentte kazı yapan Fransız arkeolog Paul Gaudin tarafından heykelin gövde kısmı satılmıştı. Heykelin baş ile kol kısmı ise Afrodisias'ta muhafaza ediliyor. İstanbul'daki Piyale Paşa Camisi'ne ait 8 adet çini alınlık da 1891'den beri müzede bulunuyor. Bunlar gibi birçok Türk kültür varlığı müze envanterinde yer alıyor.Eserlerin iadesi konusu, zaman içinde Türkiye-Almanya arasında tertip edilen Daimi Kültür Komisyonu (DKK) toplantılarının gündeminde görüşülse de söz konusu kültür varlıklarının iadesi için bu zamana kadar olumlu herhangi bir netice alınamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir kez daha girişimde bulunarak, eserlerin Türkiye'ye iadesi talebini yineledi. Eserlerin yasal yollarla Bergama Müzesi envanterine dahil edildiğine ilişkin şimdiye kadar hiçbir belge ortaya koyamayan Almanya'dan, Türkiye'nin iade talebine yanıtı bekleniyor.