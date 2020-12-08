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Anamur’da mevsimin ilk çileği çıktı

’in Anamur İlçesinde yoğun olarak üretimi yapılan çilekte yılın ilk hasadı yapılmaya başlandı. Yılın ilk çileğinin kilosu 18 liraya satıldı.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 8.12.2020 11:05 ABONE OL
Anamur’da mevsimin ilk çileği çıktı

Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 62'sinin karşılandığı ve marka değeri olan Anamur muzu üretiminde İşçilik ve maliyetten kaçınmak ve getirisinin daha yüksek olması, çiftçileri muz üretimine yöneltirken, bazı muz üreticileri muz seralarını sökerek, çilek yetiştirmeyi sürdürüyor.

Diğer taraftan, Anamur Ovası yerleşkelerinde evlerinin bahçelerinde dar alanlarda ve köylerde çilek üretimi yapan çiftçiler, erkenci çeşitlerde sezonunun ilk ürününü hasat ettiler.

Sezonun ilk ürünü çilek kilosu 18 liraya kadar satılırken çiftçiler, ürün arttığında bu fiyatın düşeceğini kaydediyor.

Çilek üretiminde maliyetin yüksekliği ve işçiliğin zor olduğundan yakınan çiftçiler, fiyatın mart ayından itibaren hızla düşeceğini belirtiyorlar.

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Anamur’da mevsimin ilk çileği çıktı
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