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'da dehşet: Yaşlı adamın kafasını taşla ezerek öldürdü!

Çankaya'da gözü dönmüş cani, tartıştığı yaşlı adamı metruk bir binada başını ezerek öldürdü.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 8.12.2020 21:25 ABONE OL
Ankara'da dehşet: Yaşlı adamın kafasını taşla ezerek öldürdü!

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayan 20 yaşındaki Bathuan Y., 60 yaşındaki Ali Rıza Kolçak ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma sokakta bulunan metruk bir binanın giriş katına kadar devam etti. Tartışmanın büyümesinin ardından Batuhan Y., eline aldığı taşı, yaşlı adamın kafasına vurarak öldürdü.

Sokakta tartışmaya şahit olan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Metruk binanın içerisinde incelemede bulunan polis ekipleri, yerde kanlar içinde kalan yaşlı adamı fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Rıza Kolçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli Batuhan Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

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Ankara'da dehşet: Yaşlı adamın kafasını taşla ezerek öldürdü!
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