Aracını tamir ederken camı açık unuttu telefonu çalındı

İstanbul Ataşehir'de, arıza veren aracını tamir etmek için arabasının altına giren bir kişinin telefonu çalındı. Yaşanan olay hakkında çalışma başlatan Ataşehir Emniyeti, araç sahibinin çalıştığı esnada, aracın açık camından elini sokarak orada bulunan telefonu çalan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ataşehir'de, sürücüsünün tamir etmek için altına girdiği arabanın açık camından elini sokarak telefon hırsızlığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde 5 Aralık Cumartesi günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Aracı arızalanan bir sürücü, söz konusu arızayı tamir etmek için arabasının altına girdi. Bu esnada aracın camının açık olduğunu farkeden H.D. isimli şüpheli aracın yanına yaklaştı ve içeride bulunan telefonu gözüne kestirdi. Şüpheli H.D., araç sahibinin bir anlığına açık unuttuğu camdan elini sokarak içeride bulunan telefonu çalarak kayıplara karıştı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Yaşanan olayın ardından bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, şüpheli H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli H.D., polis tarafından 7 Aralık Pazartesi günü, Ataşehir Yeşil Çamlıca Mahallesi'nde yakalandı. Çalınan cep telefonuna sahibine verilmek üzere el konulurken, şüpheli H.D. adliyeye sevk edildi. H.D., 8 Aralık Salı günü serbest bırakıldı.