Avrupa’nın çerezi İznik Gölünden

Bursa'daki İznik Gölü'nde sabahın erken saatlerinde ağlarını toplayan İznikli balıkçılar, yaklaşık 8 ton gümüş balığı çıkardı.

Kasalara yerleştirilen gümüş balıkları, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık depolarına gönderildi.

Gümüş balıkları, buradaki paketlemenin ardından Avrupa ülkelerine çerez yapılmak üzere ihraç edilecek.

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Konur Genç, "İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olarak, gümüş balığı açısından bereketli bir sezon olacak gibi değerlendiriyoruz. 8 tona yakın balık avladık. Bu balıklar Bandırma'daki depolara gönderiliyor. Daha sonra işlenerek Avrupa ülkelerine cips olarak ihraç ediliyor" dedi.