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’nın çerezi İznik Gölünden

'nde balık avına çıkan balıkçılar bir seferde, 8 tona yakın gümüş balığı avladı. Gölden avlanan balıklar kasalara konulup beklemeden 'in Bandırma ilçesindeki fabrikalara gönderildi. Gümüş balıkları, ülkelerine 'cips' olarak ihraç edilecek.

REMZİ YILMAZ
Giriş Tarihi: 8.12.2020 14:15 ABONE OL
Avrupa’nın çerezi İznik Gölünden

Bursa'daki İznik Gölü'nde sabahın erken saatlerinde ağlarını toplayan İznikli balıkçılar, yaklaşık 8 ton gümüş balığı çıkardı.

Kasalara yerleştirilen gümüş balıkları, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık depolarına gönderildi.

Gümüş balıkları, buradaki paketlemenin ardından Avrupa ülkelerine çerez yapılmak üzere ihraç edilecek.

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Konur Genç, "İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olarak, gümüş balığı açısından bereketli bir sezon olacak gibi değerlendiriyoruz. 8 tona yakın balık avladık. Bu balıklar Bandırma'daki depolara gönderiliyor. Daha sonra işlenerek Avrupa ülkelerine cips olarak ihraç ediliyor" dedi.

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Avrupa’nın çerezi İznik Gölünden
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