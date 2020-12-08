Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı!

Beykoz'da 'lere çekiçli saldırı!

Beykoz'da bir kişinin elindeki çekiçle yol üzerindeki 'lere saldırarak zarar verme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.12.2020 12:57 Son Güncelleme: 8.12.2020 13:00 ABONE OL
Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı!

Beykoz Kavacık'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, eline aldığı çekiçle yol üzerindeki 5 ATM'ye vurarak zarar verdi. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Para çekmeye gelen bir kişi, "Yukarıda spor merkezinde çalışıyoruz. Geldik para çekelim dedik ATM'leri bu halde gördük. Akli dengesi yerinde değil adamın galiba. Duyduğuma göre polis almış kendisini. Para çekeceğiz mağdur kaldık" dedi. Öte yandan o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Son dakika haberi: Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç'a çifte ceza çıktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz'da ATM'lere çekiçli saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA