Bozyazı’da toplu kuzgun ölümü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde toplu kuzgun ölümleri korkuttu. Yetkiler tarafından alınan kuzgunlar, incelendikten sonra ölüm nedenleri belirlenecek.

Bozyazı Merkez Mahallesi Paşabeleni mevkii Komiser Yaşar Çanlı Sokağı'nda vatandaşlar, çok sayıda Karga'nın bir çeşidi olan kuzgunların öldüğünü gördü. Bunun üzerine yetkililere haber veren vatandaşlar, kuzgunların ölümlerinin araştırılmasını istedi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen kuzgunları kutulara koyarak, incelemek üzere götürdü.

İddiaya göre açık Çilek üretimi yapılan bölgede kuzgunların yeni meyve vermeye başlayan tarlaları telef ettikleri bu yüzden bazı üreticilerin yaptıkları tuzaklarla kuzgunları öldürdükleri belirtiliyor.