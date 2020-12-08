Büyükşehir’den Kocaelilere 238 milyonluk destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pandemi destekleri kapsamında 112 milyonluk destek paketi açıkladı. Daha önce yapılan desteklerle birlikte Büyükşehir, Kocaelililere pandemi döneminde 238,6 milyonluk destek vermiş olacak. Başkan Büyükakın, Büyükşehir'den alacağı olan firmalara alacağı toplam 122 milyon TL'nin Aralık ayında verileceği müjdesini de verdi. Yapılacak desteklemeler için Beyaz Masa, Sosyal Şube, internet üzerinden esnaflar başvuru yapabilecek.

112 MİLYONLUK DESTEK PAKETİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını ekonomiyi de derinden etkiledi. Pandemi sınırlamaları kapsamında pek çok iş kolu kepenk indirmek zorunda kalırken çalışanlar da mağdur oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. dönem pandemi destek paketi kapsamında 112 milyonluk destek sunacak. Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısına Başkan Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanvekili Şahin Talus, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, esnaf odaları yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

ESNAF KART ÇIKARTILACAK

Kepenk kapatan ya da işleri iyi gitmeyen esnaflara destek vereceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Sosyal yardım kapsamına alarak desteklemeleri yapıyoruz. 41 Kart'ın formunu esnaf kart olarak düzenledik ve buradan yardımı vereceğiz. İş yeri kapatılan esnafımıza ayda 1000 lira destek vereceğiz. Esnafımızın ilave başka gelirinin olmaması gerekiyor" dedi.

ESNAFA 3 AY SÜREYLE TOPLAM 3 BİN TL VERİLECEK

20 milyon olarak belirledikleri esnaf destek paketini 30 milyon TL'ye çıkardıklarını vurgulayan başkan Büyükakın, "Destekler ocak, şubat ve mart aylarında devam edecek. Şartlar olumsuz devam ederse sürenin uzatılması ile ilgili de değerlendirme yapacağız. İş yeri kapatılan esnafımıza 3 ay süreyle aylık bin ve toplam 3 bin TL esnaf kart üzerinden verilecek. İş yeri kapatılmayan esnaflara ise muhtaçlığın belgeleme şartı ile aynı yardım kapsamında yardım vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARA DA DESTEK

"Esnafların yanında çalışan işçileri de göz ardı edemezdik" diyen Başkan Büyükakın, "Gelir desteği alsalar da almasalar da onlara gıda paketlerini vereceğiz. Gıda yardımının toplam maliyeti de 14 milyon olacak. 18 bin aileye her ay 50 lira su faturası desteği vermeye devam edeceğiz. Bu bir yıl boyunca devam edecek. 10 milyon 800 bin liralık bir bütçe ayırdık" dedi.

SU ZAMMI OLMAYACAK

İSU Genel Kurulu'nun toplanacağını belirten Başkan Büyükakın, "Olağanüstü toplantıda TEFE-TÜFE oranlarının su faturalarına yansımaması için karar alacağız. Pandemi başladığında 6 ay su faturalarına enflasyon farkını yansıtmamıştık. Bu dönemde enflasyon farkının yansımaması için karar alacağız. Bunun maliyeti de 45 milyon olacak. Su desteği 45 milyon olacak" şeklinde konuştu.

SAĞLIK ALANINDAKİ DESTEKLER

Sağlık alanında da desteklerin olacağını belirten Başkan Büyükakın, "4 PCR, 10 Hasta başı monitörü, 5 yoksak basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesini alıyoruz. Bunların bütçesi de 1,5 milyon. Filyasyon ekiplerine 80 tablet aldık. Bu dönemde kamu kurumlarının olan ihtiyaçları hemen karşılıyoruz. Filyasyon ekiplerine 40 araç ve 60 şoför, 20 temizlik çalışanı verdik. Sağlık çalışanlarına moral amacı ile enerji vermek, yanlarında olmak amacı ile meyve ikramına devam ediyoruz. 30 bin paket meyve ikramı devam edecek" ifadelerini kullandı.

8 BİN ÖĞRENCİYE TABLET

Eğitim alanındaki destekleri dile getiren Başkan Büyükakın, "30 bin öğrenciye internet bağlantısı verdik. Bu dönem 8 bin tableti Milli Eğitim tarafından belirlenen öğrencilere vereceğiz. İlk uygulayıcı biz olacağız. Aralık ayının ikinci haftasından DMO üzerinden alınıp okullara dağıtılacak. 9 milyon 600 bin lira değerinde olan bu desteği biz yaptık. 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz sınavlara hazırlanıyor. 8 bin öğrenciye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ve aile imkanları olmayan öğrencilere test kitapçığı verilecek. Bunun maliyeti de 1,2 milyon" dedi.

ESNAFA TÜM BORÇLAR ÖDENECEK

Başkan Büyükakın, "112 milyon liralık bir destek açıklıyoruz. İlk dönem 126 milyon 600 bin bir destek vermiştik. Toplamda pandemi ile mücadeleye 238 milyon 600 bin liralık bir destek vermiş olacağız. 2020 Aralık itibari ile yüklenicilerimizin tüm alacakları ödenecek. Büyükşehir'e iş yapan esnafımıza 122 milyon lira olan tüm borcumuzu ödeyeceğiz. Yeni yıla hiç borcumuz kalmadan giriyoruz. Aralık ayında tüm borçlarımızı ödemiş olacak ve yeni yıla piyasaya hiç borcu olmadan girecek" dedi.