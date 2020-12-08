Canına kıyan üniversiteliden vasiyet

Kağıthane'de üniversite öğrencisi, arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti. Olay, Merkez Mahallesi Ece Sokak üzerinde bulunan bir sitede dün meydana geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Cengiz Kaan Demirbaş (21), evde tek başına kaldığı sırada dedesinin silahı ile intihar etti. Demirbaş intihar etmeden önce arkadaşlarına sosyal medyadan mesaj göndererek, "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" dedi. Daha sonra polisi arayan Demirbaş, intihar ettiğini söyleyerek telefonu kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Cengiz Kaan Demirbaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayı öğrenen Cengiz Kaan Demirbaş'ın arkadaşları hemen evine koştu. Büyük şok yaşayan Demirbaş'ın arkadaşları, köpeğini ise sitenin bahçesinde gezdirdi.