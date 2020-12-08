Cezaevindeki arkadaşlarına para göndermek için adam kaçırdılar

Olay, 3 Aralık'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Yakup A., arkadaşları Muhammet K. (19), Umut A. (19) ve Ferhat A. (22) ile plan yapıp, Ahmet Aydın'ı kaçırıp bir portakal bahçesine götürdü. Yakup A., "Cezaevindeki arkadaşlarımızın paraya ihtiyacı var. Sende de nereden geldiği belli olmayan yüklü miktarda para varmış. Bize 15 bin lira vereceksin. Yoksa seni burada öldürürüz" diyerek Ahmet Aydın'ı tehdit etti.

PARAM YOK ALTINLARIM VAR

Ahmet Aydın, "Param yok ama evde altınlarım var" demesi üzerine şüpheliler otomobille eve gittiler. Oğlunun altınları aldığı gören Zeynel Aydın (56), durumdan şüphelendi. Oğlunun olayı anlatması üzerine baba polisi aradı. Ahmet Aydın, dışarıda bekleyen şüphelilerden ikisine altınları verdi. Bu sırada bölgeyi çeviren polis iki kişiyi gözaltına aldı. Diğer iki ki şüphelide polis tarafından yakalandı. Yakup A.'nın Ahmet Aydın'ı kaçırmadıklarını cezaevinde bulunan arkadaşlarına göndermek için borç istediklerini söylediği öğrenildi. 4 kişi cezaevine konuldu.