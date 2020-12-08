Çocuğundan ayrılan baba: Ben babaysam o da anne

Şanlıurfa'da yaşayan ve annesini çocuğuna vermediği iddiasıyla gündeme gelen Halil Yıldız, bir imam nikahlı olarak birliktelik yaşadığı Zübeyde Akdeniz ile yaşadıklarını açıkladı.

SABAH'a konuşan Yıldız, Akdeniz'den iki çocuğu olduğunu iddia ederek "Şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Çocuklarımın yanımda yaşamasını istiyorum" dedi.

Yıldız ile Zübeyde Akdeniz, 2009 yılında İstanbul'da tanıştı. Çift, imam nikahıyla Şanlıurfa'da birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre; Zübeyde Akdeniz, bu süreçte hamile kaldı ve 2011'de doğum öncesi İngiltere'ye gitti. Baba Halil Yıldız'ın iddiasına göre, anne çocuğu orada dünyaya getirdi ve 3 yaşına kadar kendisine göstermedi.

"ÇOCUĞUMU GÖRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM"

Akdeniz ile son 10 yılda yaşadığı süreci aktaran baba Yıldız, İngiltere'de dünyaya gelen çocuğunu görebilmek için çok çabaladığını söylüyor.

"Annesi çocuğumu 3 yaşındayken Türkiye'ye getirdi ve tekrar birlikte yaşamaya başladık" diyen Yıldız'ın iddiasına göre, Akdeniz, o süreçte ikinci kez hamile kaldı ve doğumdan önce yine İngiltere'ye gitti. İkili arasında yargıya taşınan Şariban, babasıyla kaldı. Çiftin ikinci çocukları Yusuf Berat da İngiltere'de doğdu. Geri dönmeyen anne, kızı Şariban'ı da yanına almak için uğraştı. Yaklaşık 3 yıl süren hukuki süreç sonunda mahkeme, çocuğun vekâletine de sahip olan annede kalmasına karar verdi.

KAÇIRILMASI GÜNDEM OLDU

Anne Akdeniz, çocuğunu almak için uğraştı ancak baba Yıldız, "Çocuğum gitmek istemiyordu" iddiasında bulundu. Çocuğunun annesiyle en son 6 Ekim'de görüştüğünü söyleyen baba, sonraki süreçte jandarmanın çocuğu almaya geldiğini ifade ederek "Kızım askerleri görünce çok korkmuştu ve gitmek istemiyordu" diye konuştu. Şu an 7 yaşında olan Şariban'ın jandarmalardan kaçırıldığı görüntüler, ülke gündemine düştü.

"ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Baba Yıldız, yaşanan gelişmelerin ardından kızı Şariban'ı geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Valiliğine teslim etti. Valiliğin irtibata geçtiği anne Zübeyde Akdeniz, önceki gün kızı Şariban'ı teslim alarak İngiltere'ye döndü. Kızından ayrılan Halil Yıldız, "Şu an kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek çocuklarıyla birlikte yaşamak istediğini dile getirdi: "Çocuklarımın yanımda yaşamasını istiyorum. Eğer anneleri bunu kabul etmiyorsa bir süre onun yanında kalsın, bir süre de benim yanımda kalsınlar. Ben buna da razıyım. Ben babaysam, o da anne. İkimizin de buna hakkı var. 6 Ekim'e kadar ben kendisiyle görüşüyordum. O tarihten sonra engelledi. Şu an çocuğum ne durumda bilmiyorum. Annesi kimseyle iletişim kurmak istemiyor, ben de kuramıyorum."Mahkemenin yılda bir kez çocuğunu görmesine izin verdiği baba Yıldız, yeniden çocuklarına kavuşabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.