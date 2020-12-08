Kaan'ın intiharında sır perdesi aralandı!

Kağıthane'de 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Cengiz Kağan Demirbaş, babası evde yokken arkadaşlarına "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" diye mesaj attıktan sonra dedesinin silahıyla intihar etti. Kağan Demirbaş'ın üç yaşındayken annesini kaybettiği ve bir hafta öncede çok sevdiği dedesini kaybettiği öğrenildi.



Kağıthane Merkez Mahallesi Ece Sokak üzerinde bulunan bir sitede Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Cengiz Kaan Demirbaş evde tek başına kaldığı sırada dedesinin silahı ile intihar etti.





"BU KARARI ALMAK KOLAY OLMADI"



Demirbaş intihar etmeden önce arkadaşlarına sosyal medyadan mesaj göndererek "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" diyerek 155'i arayıp intihar ediyorum dedi. Telefonu kapattıktan sonra dedesinin silahıyla intihar edip hayatına son verdi.



3 YAŞINDA ANNESİNİ BİR HAFTA ÖNCE DEDESİNİ KAYBEDİNCE BUNALIMA GİRDİ



Üniversitenin Amerikan Futbolu takımında da oynayan Cengiz Kaan Demirbaş'ın Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyken başarılı bir insan olduğu Fakat 3 yaşında annesini kaybedip bir ay öncede kendisiyle ilgilenen dedesini kaybedince depresyona girdiği belirtildi. Site sakinleri Cengiz Kağan Demirbaş'ın annesini küçük yaşta kaybettikten sonra hep dedesinin kendisi ile ilgilendiğini ve çok sevdiği dedesini kaybettikten sonra bunalıma girdiği kaydedildi.



Cengiz Kağan Demirbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan alındıktan sonra Zincirlmikuyu Gasilhanesine getirilip Hasdal mezarlığında toprağa verildi. Pandemi nedeniyle aile yakınlarından hariç kimse cenazeye katılamadı.