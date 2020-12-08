İzmir'de depremzedeye büyük ayıp!

ACIMI İKİYE KATLADILAR

Paranın çok önemli olmadığını ve çalışarak taksitleri ödeyebileceğini söyleyen Yağmur Gürman, "Para çok önemli değil ama davranışları ve tutumları beni çok üzdü. Herkes depremden sonra bize destek oldu. Ancak mağazanın 'Anneniz öldüyse, borcu siz ödeyin. Kefil sizsiniz' demeleri acımı ikiye katladı. Gerçekten hiç hoş bir davranış değil. Yarama adeta tuz bastılar" diye konuştu.

Depremden sonra başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'den depremzedelere destek yağdığını hatırlatan Gürman, "Herkes destek olurken adı duyulmuş böyle bir mağazanın tutumu hiç hoş değil. Sanki İzmir'de yaşamıyorlar. Başka bir şehirde yaşıyorlar. Tüm İzmir ve Türkiye gibi bizim acımızı paylaşmadılar. Paranın peşine düştüler. Ölü soyuculuğu yapıyorlar" şeklinde konuştu.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Konuyla ilgili telefonda görüştüğümüz mağaza yetkilileri, "Telefon kayıtlarımıza baktığımızda mağaza olarak Yağmur hanımı biz aramamışız. Telefonla arayıp 'Bakiyeniz bu kadar' dememişiz. Depremden sonra iki ay boyunca depremzedeleri arayıp borcunu istemedik. Yağmur hanım telefonla kendisi aramış. Fatma Ateş hanımın vefat ettiği bilgisi de notlarımız arasında var. Ayrıca en son ödemeyi kızı Yağmur hanımın yaptığı şeklinde de not alınmış. Fatma hanımın varisi kızı ise kızı bu borcu ödemek zorunda. Ya da kızı kefili olarak görünüyorsa bu borcu kızı ödemek zorunda. Borç kızına kalmış oluyor. Yasalar bu şekilde" dedi.