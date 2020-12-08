Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.
Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi. Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney,Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz oldu.
TÜRKİYE'NİN YURTDIŞINDAKİ SESİ OLACAK İSİMLER ŞÖYLE:
|
|
ÜLKE
|
TEMSİLCİLİK
|
İSİMLER
|
|
ABD
|
Washington Büyükelçiliği
|
Hasan Murat Mercan
|
|
Afganistan
|
Kabil Büyükelçiliği
|
Cihad Erginay
|
|
Almanya
|
Berlin Büyükelçiliği
|
Ahmet Başar Şen
|
|
Avusturya
|
AGİT Daimi Temsilciliği
|
Hatun Demirer
|
|
Azerbaycan
|
Bakü Büyükelçiliği
|
Ahmet Demirok
|
|
Bahreyn
|
Manama Büyükelçiliği
|
Esin Çakıl
|
|
BAE
|
Abu Dabi Büyükelçiliği
|
Tugay Tunçer
|
|
Bosna-Hersek
|
Saraybosna Büyükelçiliği
|
Sadık Babür Girgin
|
|
Brunei Darüsselam
|
Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği
|
Hamit Ersoy
|
|
Burkina Faso
|
Vagadugu Büyükelçiliği
|
Nilgün Erdem Arı
|
|
Eritre
|
Asmara Büyükelçiliği
|
Mehmet Selim Kartal
|
|
Fas
|
Rabat Büyükelçiliği
|
Adnan Keçeci
|
|
Fransa
|
Paris Büyükelçiliği
|
Refik Ali Onaner
|
|
Fransa
|
OECD Daimi Temsilciliği
|
Kerem Alkin
|
|
Gine
|
Konakri Büyükelçiliği
|
Volkan Türk Vural
|
|
Güney Afrika
|
Pretorya Büyükelçiliği
|
Ayşegül Kandaş
|
|
Güney Sudan
|
Juba Büyükelçiliği
|
Erdem Mutaf
|
|
Hindistan
|
Yeni Delhi Büyükelçiliği
|
Fırat Sunel
|
|
Irak
|
Bağdat Büyükelçiliği
|
Ali Rıza Güney
|
|
İrlanda
|
Dublin Büyükelçiliği
|
Mehmet Hakan Olcay
|
|
İspanya
|
Madrid Büyükelçiliği
|
Burak Akçapar
|
|
İsviçre
|
DTÖ Daimi Temsilciliği
|
Alparslan Acarsoy
|
|
İsviçre
|
Bern Büyükelçiliği
|
Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy
|
|
İtalya
|
Roma Büyükelçiliği
|
Ömer Gücük
|
|
Japonya
|
Tokyo Büyükelçiliği
|
Korkut Güngen
|
|
Kamerun
|
Yaounde Büyükelçiliği
|
Volkan Işıkcı
|
|
Kırgızistan
|
Bişkek Büyükelçiliği
|
Ahmet Sadık Doğan
|
|
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
|
Kinşasa Büyükelçiliği
|
Mehmet Munis Dirik
|
|
Küba
|
Havana Büyükelçiliği
|
Vehbi Esgel Etensel
|
|
Libya
|
Trablus Büyükelçiliği
|
Kenan Yılmaz
|
|
Lübnan
|
Beyrut Büyükelçiliği
|
Ali Barış Ulusoy
|
|
Moğolistan
|
Ulanbator Büyükelçiliği
|
Zafer Ateş
|
|
Mozambik
|
Maputo Büyükelçiliği
|
Hüseyin Avni Aksoy
|
|
Myanmar
|
Nepido Büyükelçiliği
|
Ali Sait Akın
|
|
Nijerya
|
Abuja Büyükelçiliği
|
Hidayet Bayraktar
|
|
Özbekistan
|
Taşkent Büyükelçiliği
|
Olgan Bekar
|
|
Panama
|
Panama Büyükelçiliği
|
Lebibe Gülhan Ulutekin
|
|
Paraguay
|
Asuncion Büyükelçiliği
|
Serhat Aksen
|
|
Polonya
|
Varşova Büyükelçiliği
|
Cengiz Kamil Fırat
|
|
Sırbistan
|
Belgrad Büyükelçiliği
|
Hami Aksoy
|
|
Sierre Leone
|
Freetown Büyükelçiliği
|
Sibel Erkan
|
|
Singapur
|
Singapur Büyükelçiliği
|
Mehmet Burçin Gönenli
|
|
Slovakya
|
Bratislava Büyükelçiliği
|
Yunus Demirer
|
|
Slovenya
|
Lübliyana Büyükelçiliği
|
Aylin Taşhan
|
|
Suudi Arabistan
|
Riyad Büyükelçiliği
|
Fatih Ulusoy
|
|
Tacikistan
|
Duşanbe Büyükelçiliği
|
Emre Zeki Karagöl
|
|
Tanzanya
|
Darüsselam Büyükelçiliği
|
Mehmet Güllüoğlu
|
|
Tayland
|
Bangkok Büyükelçiliği
|
Serap Ersoy
|
|
Togo
|
Lome Büyükelçiliği
|
Esra Demir
|
|
Tunus
|
Tunus Büyükelçiliği
|
Çağlar Fahri Çakıralp
|
|
Uruguay
|
Montevideo Büyükelçiliği
|
Hüseyin Müftüoğlu
|
|
Yemen
|
Sana Büyükelçiliği
|
Mustafa Pulat
|
|
Yeni Zelanda
|
Wellington Büyükelçiliği
|
Fatma Ömür Ünsay
|
|
Zambiya
|
Lusaka Büyükelçiliği
|
İstem Cırcıroğlu