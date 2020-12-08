Dolandırıcılık suçundan 15 yıl ile aranıyordu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde; 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; işlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan gözaltına alınıp bir süre tutuklu kaldıktan sonra, tutuksuz olarak yargılanmaya devam eden F.A isimli zanlı, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu cezası Yargıtay tarafından onanan ve her yerde aranmaya başlayan F.A'nın Gölcük İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Ekipleri düzenledikleri operasyon ile hükümlüyü yakaladı. İşlemleri tamamlanan F.A sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.