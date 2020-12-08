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Dolandırıcılık suçundan 15 yıl ile aranıyordu

İşlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan yapılan yargılaması sonucunda 15 yıl hapis cezası alan ve her yerde aranan F.A. isimli hükümlü Gölcük ilçesinde yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 8.12.2020 14:07 ABONE OL
Dolandırıcılık suçundan 15 yıl ile aranıyordu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde; 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; işlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan gözaltına alınıp bir süre tutuklu kaldıktan sonra, tutuksuz olarak yargılanmaya devam eden F.A isimli zanlı, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu cezası Yargıtay tarafından onanan ve her yerde aranmaya başlayan F.A'nın Gölcük İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Ekipleri düzenledikleri operasyon ile hükümlüyü yakaladı. İşlemleri tamamlanan F.A sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

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Dolandırıcılık suçundan 15 yıl ile aranıyordu
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