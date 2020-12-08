Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken vatandaşlar e nabız giriş ile koronavirüs test sonucu öğrenebiliyor. Özellikle risk grubunda olan bireyler kendilerinde en ufak bir belirti görünce test yaptırmak için en yakın sağlık kuruluşuna gidiyor. Sonuçlar barkod numarası, T.C. kimlik numarası gibi detaylar sisteme girilerek birkaç gün içerisinde test sonucu öğrenilebiliyor. Peki e nabız giriş ile koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı: Covid 19 test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir?
Ülkemizde ve dünyada salgın süreci devam ederken koronavirüs test sonucunu öğrenmek isteyenler e nabız giriş ile koronavirüs test sonucu sorgulama ekranına akın ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklandığı biliniyor…
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
İlk aşamada Google'a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.