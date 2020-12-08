El yazımı Ester kitabını 1,3 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandılar!

KORUMAYA ALINDI

Adrese gelen jandarma, C.H. ve G.A.'ya bir süre müşteri gibi davranmaya devam etti. Şüphelilerin tarihi eseri çıkardıkları sırada dışarıda bekleyen ekipler, baskın yaptı. Suçüstü yakalanan C.H. ve G.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen ceylan derisi üzerine İbranice el yazımı (Ester kitabı)

kitabın M.Ö. 3'üncü veya 4'üncü yüzyıla ait olduğu öğrenildi. Tarihi kitap, korumaya alındı. Karakola götürülen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.