Elvan’ın mucize kurtuluşu! 5. kattan kuaförün çatısına düştü

Adana'da 5. kattaki evlerinin penceresinde kuaförün çatısına düşen 1,5 yaşındaki Elvan Demirgöz, mucize eseri kurtuldu. Başından hafif şekilde yaralanan minik kız 2 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Kızının mucize eseri kurtulduğunu söyleyen Ferdi Demirgöz (24), "Allah kızımızı bize bağışladı. Hemen kurban kestim" dedi.

KUAFÖRÜN ÇATISINA DÜŞTÜ

Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde 5 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, anne Zülbiye Demirgöz, mutfakta yemek yaptığı sırada 5. kattaki evinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki Elvan Öztürk, sinekliğin açık olması sonucu düştü kuaförün alüminyumdan yapılan çatısının üzerine düştü.

TABURCU OLDU

Durumu gören vatandaşlar hemen CANKUR ekiplerini aradı. Bu arada bazı vatandaşlar da çatıya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri merdiven ile kızı aşağıya indirdikten sonra sağlık görevlilerine teslim etti. Başından yaralanan Elvan hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan küçük kız dün taburcu oldu ve evine getirildi.

KURBAN KESTİM

Kızını kucağından bir an olsun düşürmeyen alüminyum ustası baba Ferdi Demirgöz, "Eve yeni taşındık. Demir şebeke taktıracaktım ama zamanımız olmadı. Cep telefonundan kızımı görmek için eşimi görüntülü aradım, ancak açılmadı. Eşim aradı feryat ediyordu. Kızımızın düştüğünü söyledi. Allah'ım kızımızı bize bağışladı. Hemen kurban kestim ve pencereye de demir şebekeyi taktırdım" diye konuştu.