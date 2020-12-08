En önemli konumuz iklim değişikliği! Umut veren endeks: Türkiye yenilenebilir enerjiyle 6 sıra yükseldi

Uluslararası sivil toplum örgütü Germanwatch, New Climate Institute ve İklim Eylem Ağı katkısıyla hazırlanan "İklim Değişikliği Performans Endeksi 2021" raporu dün açıklandı. Endeksle en yüksek emisyona sahip 57 ülke ve Avrupa Birliği(AB) ülkelerinin performansı değerlendirildi. Küresel ölçekte emisyonların yüzde 90'ını oluşturan ülkeleri inceleyen endekse göre; Türkiye yenilenebilir enerjideki gelişmeler nedeniyle 42'nci sıraya çıktı. Ancak halen "Zayıf" kategorisinde… Hiçbir ülkenin "Yeterince iyi" bulunmadığı endekste ABD üst üste ikinci kez Suudi Arabistan'dan düşük notla sıralamanın sonunda yer aldı. Genel olarak bu yıl 22'nci sıradan 16'ncı sıraya yükselen AB ülkelerinin notu, iklimin korunması kapsamında yüksek. Ancak 5 ülke, AB içerisindeki "Çok düşük" performans gösteren kategoride yer aldı.

6 SIRA YÜKSELDİK

Türkiye bu yılki endekste 42. sırada. Bir önceki yıla göre sıralamasını biraz iyileştirdi ve 6 sıra yükseldi. "Sera Gazı Emisyonları" ve "Enerji Kullanımı" kategorilerindeki "Zayıf" puanı ve iklim uzmanları tarafından "İklim Politikası" performansı için verilen "Çok zayıf" puanı ile Türkiye'nin zayıf yönleri bir önceki yılla benzerlik gösteriyor. Bu benzerlik, "Yenilenebilir Enerji" kategorisindeki yüksek puanlı performansı için de geçerli. Ancak uzmanlar, yenilenebilir enerji alanındaki olumlu gidişatın büyük ölçüde hidroelektrik santrallerden kaynaklandığını belirtiyor.

BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Türkiye'yi Paris Anlaşması'nı onaylamaya ve mevcut halinde 2030'a kadar iki kat artış öngören emisyon azaltım hedefini revize etmeye çağıran Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, "Türkiye, güneş ve rüzgârdan elektrik üretiminin iletim-dağıtım sistemine ek yatırım yapmadan kolayca ikiye katlanabileceği, küçük bir yatırımla ise üç katına çıkarılabileceği büyük bir potansiyele sahip. Buna karşın, kömür hala ulusal enerji politikasının merkezinde duruyor" dedi.

GEÇİCİ DEĞİL ÇOK ÖNEMLİ

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) geçen gün iklim değişikliği nedeniyle yaşanan afetlerin her yıl artacağı konusunda uyarmıştı. Örgütün "2020 İklim Durumu Raporu"na göre iklim değişikliği kaynaklı felaketler nedeniyle uluslararası insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı 2030'a kadar yüzde 50 artabilir. Uzmanlara göre Türkiye, iklim krizinden ciddi ölçüde etkilenecek ülkelerden biri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son "Türkiye Kuraklık Haritası" da bu yaklaşıma ışık tutuyor. Harita mevsim normallerinin dışına çıkan, olağanüstü durumu ortaya koyuyor. Boğaziçi Üniversitesi(BÜ) İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi'nden Prof. Dr. Levent Kurnaz, twitter'da harita için "Bu geçici bir görüntü değil. Ülkemiz bu duruma uyum sağlamak için her türlü imkanı orta ve uzun vadede seferber etmek zorunda. Bundan önemli bir konumuz yok" diye yazdı. Geçen 100 yılda Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının 6 kat azaldığını belirtti.