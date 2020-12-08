Eşe hakaret ve ev işi yapmamak eşit kusur

Yargıtay, emsal sayılacak bir karara imza attı. Aile Mahkemesi'ne başvuran bir çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istedi. Koca, eşinin üzerine düşen görevleri yerine getirmediğini, evinin işlerini yapmadığını, çocuklarla ilgilenmediğini, sık sık evini terk ettiğini, güven sarsıcı davranışlarının bulunduğundan şikâyetçi oldu. Kadın ise eşinin kendisine "Mal, cahil, kadın mısın" diye hakaret ettiğini, sık sık evden kovduğunu ve şiddet uyguladığını beyan etti. Yerel mahkeme erkeğin daha fazla kusurlu olduğuna kanat getirerek, tarafların boşanmalarına, kadın yararına aylık 250 TL tedbir, 250 TL yoksulluk nafakasına, kadın lehine 10 bin TL maddi ve 10 bin TL manevi tazminata hükmetti. Erkeğin ise maddi ve manevi tazminat taleplerini reddetti. Erkek soluğu Bölge Adliye Mahkemesi'nde aldı. Davada kadının güven sarsıcı davranışlarının ispatlanamadığı, eşine hakaret eden erkeğin ağır kusurlu olduğuna karar verildi. Kadının ise az kusurlu olduğu gerekçesi ile erkeğin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi. Dava Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay incelediği boşanma dosyasıyla ilgili şu kararı verdi: "Boşanmaya sebebiyet veren vakalarda taraflar eşit kusurludur. Eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez."