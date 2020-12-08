Eşini bıçakla öldüren cani koca yakalandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki çocuğunun annesi, 10 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren koca kayıplara karışmıştı. Edinilen bilgiye göre katil koca, Seydikemer ilçesi Kınık mevkiinde saklandığı barınakta kıskıvrak yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Muğla Fethiye'nin Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Tanju Acar (30) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Selda Acar (24) ile tartışmaya başladı. Tanju Acar ardından eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşini karnından ve başından bıçaklayarak öldürüp, motosikletle kayıplara karıştı. Tanju Acar'ın alkol ve uyuşturucu sorunu nedeniyle çiftin daha önce ayrıldığı, ancak araya giren ailelerinin çifti tekrar barıştırdığı öğrenildi.

KAYINBABASI BULDU

Korkunç olay, Tanju Acar'ın babası Mustafa Acar'ın erken saatlerde eve gelip gelinini kanlar içinde görmesiyle ortaya çıktı. Mustafa Acar hemen çevredeki komşulardan yardım isterken, bölge sakinleri de polisi arayıp, cinayeti haber verdi. Olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri eve geldiğinde Selda Acar'ın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ve araştırma ekipleri, cinayetin işlendiği evde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan da gelerek, inceleme ve araştırma çalışmalarını yerinde izledi. Cumhuriyet Savcısı Şeyma Kızılaslan'ın olay yerinde yaptığı inceleme ve araştırmanın ardından Selda Acar'ın cenazesi, ön otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ACILI ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Selda Acar'ın annesi Cemile Kaya olayı duyup, gözyaşları içinde geldiği kızının evinin önünde uzun süre ağıt yaktı. "Gencecik kızımın hayatını bitirdiler. Bana sarı kızımı, çocuğumu getirin" diyerek ağlayan acılı anne baygınlık geçirince olay yerine ambulans istendi. Cemile Kaya, olay yerine gelen damadının ailesine de tepki gösterdi. Sağlık ekipleri, kalp rahatsızlığı da bulunan acılı anneye sakinleştirici yaptı.



EVLADIMDAN KIYMETLİYDİ

Olay yerine, eşini öldürdükten sonra kaçan Tanju Acar'ın babası Mustafa ile annesi Hatice Acar da geldi. Hatice Acar, "Gelinimiz, evladımızdan kıymetliydi. Oğlum kendini mahvetti" dedi. Mustafa Acar ise oğlunun uyuşturucu kullandığını, cumartesi gecesi olaydan önce de alkol aldığını belirterek, "Daha sonra kadın, bir arkadaşını arayıp; oğlumun kendisini öldüreceğini söylemiş. Polise bildirse bu olay olmazdı. Cinayet, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması varken işlenmiş olabilir. Gelinimiz evlere temizliğe gidiyordu. Aralarında kıskançlıktan dolayı bir tartışma çıkmış olabilir" ifadelerini kullandı.