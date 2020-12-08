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Gönül çorbası 2’nci adresinde

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sosyal medya üzerinden gelen taleplere yanıtsız kalmayarak, belediye tarafından ikram edilen Gönül Çorbasını, Hastanesine de taşıdı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 8.12.2020 12:33 ABONE OL
Gönül çorbası 2’nci adresinde

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hafta içi her sabah 18 Mart Çanakkale Caddesinde vatandaşlara Gönül Çorbası ikramında bulunuyor.

Vatandaşların büyük beğenisini toplayan hizmetle ilgili sosyal medya üzerinden Harran Üniversitesi Hastanesinde de çorba ikramında bulunulması talebi üzerine Başkan Mehmet Canpolat harekete geçti. Gelen talepleri cevapsız bırakmayan Başkan Canpolat'ın direktifleri doğrultusunda Gönül Çorbası, hastane bahçesinde de faaliyete sunuldu. Gönül Çorbasından faydalanan sağlık çalışanları ve hasta yakınları, kendileri için sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde yapılan açıklamada; hafta içi her gün 07:30- 08:30 saatleri arasında hastane bahçesinde çorba ikramında bulunulacağı ifade edildi.

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Gönül çorbası 2’nci adresinde
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