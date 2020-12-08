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Bakan Koca'dan : corona virüsü vaka, ölü sayısı kaç oldu? 8 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum!

corona virüsü vaka sayısı ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini almaya devam ediyor. günlük korona tablosu ile son 24 saat içerisinde tespit edilen pozitif hasta, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı gibi tüm detayları kamuoyu ile paylaşıyor. Öte yandan son dönemde günlük tespit edilen vakaların 30 bini aşmasıyla beraber birçok yeni tedbir kararı alınmıştı. Bu kapsamda uygulanan kısıtlamaların tablodaki etkisinin önümüzdeki günlerde kendini göstermesi bekleniyor. Peki, Bugün Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 8 Aralık Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosu ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 8.12.2020 20:30 Son Güncelleme: 8.12.2020 20:32 ABONE OL
Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı kaç oldu? 8 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum!

Son dakika haberler… Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu için akşam saatlerinin gelmesiyle beraber araştırmalar hız kazanırken vatandaşlar son 24 saat içerisinde tespit edilen corona virüsü vaka sayısını merak ediyor. Son günlerde günlük tespit edilen vakaların 30 binin üzerine çıkmasıyla ülke genelinde adeta kırmızı alarma geçildi ve yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Bu kısıtlamalarla beraber günlük hasta sayısının da düşüşe geçmesi hedefleniyor. Peki, 8 Aralık Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve son dakika haberinin detayları…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 8 ARALIK SAĞLIK BAKANLIĞI KORONA TABLOSU!

Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldığı ve bu testlerde 32 bin 137 vatandaşımızın testinin pozitif çıktığı ifade edilmişti. Öte yandan 203 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Gözler bugünkü koronavirüs tablosuda yer alacak vaka sayısına çevrildi…

Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı...

6 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun

5 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.

4 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.

3 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.

2 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.

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Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı kaç oldu? 8 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum!
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