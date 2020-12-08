Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika haberleri...

Ülkemizde koronavirüs nedeniyle artan can kaybı ve vaka sayılarındaki gözle görülür yükseliş, kısıtlamaların geri getirilmesine neden oldu. Türkiye'nin 81 ili valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından genelge gönderildi ve kısıtlamalara yönelik detaylar kapsamlı şekilde belirtildi. Hal böyle olunca; sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki; sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yasaklar ne zaman sona erecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ – YASAKLAR NE ZAMAN SONRA ERECEK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.