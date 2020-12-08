Hatay'a koronavirüs test labaratuvarı kuruluyor

Daha önce yaptırdığı 7 testi kovşt-19 testi negatif çıkan ve Ağustos da yapılan 8 inci testinde pozitif çıkarsak koronavirüse yakalanan Ak parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu vaka sayısının yüzde 125'lere ulaştığı kenti için alınan bazı önlemleri hemşehrileri ile paylaştı.

Milletvekili Türkoğlu yaptığı açıklamada;

"Sevgili Hataylı Hemşehrilerim; Covid19 İle Mücadele Planı kapsamında bu hafta itibariyle; Reyhanlı Devlet Hastanesi Covid hastalarını kabul etmeye başlamıştır. Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde PCR test laboratuvarı kurulmaktadır ve böylelikle Covid19 tanı testleri için Kırıkhan'ımızda anında sonuç alınacaktır. Hatay'da günlük 4 binin üzerinde tanı kiti İle test yapılmaktadır. Hastanelerimizde tanı kiti test sayısını 2 ila 3 kat oranında arttırdık. Dörtyol Devlet Hastane'sinde PCR Test Labaratuvarı kurulması çalışmalarını başlattık ve böylelikle Covid19 tanı testleri için Dörtyol'umuzda da anında sonuç alınacaktır. Hatay'daki pandemi hastanelerimizde solunum cihazı sayısını arttırdık, ilk etap teslimatlar gerçekleştirilmiş olup, teslimatların 2. etabıyla birlikte ihtiyacımız fazlasıyla karşılanmış olacaktır. Hastanelerimizdeki yoğun bakım kapasitelerimizi de yeterli düzeyde arttırmış olup, hastalarımızın ihtiyacına cevap verecek donanım sağlanmıştır. 15 İlçemizde de filyasyon ekibi arttırılmakta ve Bakanlığımız nezdinde de ilimize ilaveten doktor, hemşire gibi yeni sağlık personellerinin görevlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Malum üzere eylül ayına kadar büyükşehirlerimiz içinde en az vaka Hatay'ımızda Görülmekteyken, şimdi yüzde 125 oranla en fazla vaka artışı kaydeden ilimiz Hatay olmuştur. Mümkün olduğu mertebe, olanaklar ölçüsünce tüm hemşehlerimizi evde kalmaya; kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmaya ara verip, aile ve komşu Ziyareti yapmamaya, sosyal hareketliliği azaltmaya; maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaya ve böylelikle sağlığımız için canhıraş mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmeye davet ediyoruz. İnşallah bu süreci el birliği ile en az hasarla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Tüm Covid hastalarımıza yüce Rabbim'den şifalar diliyor, hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı niyaz ediyorum. Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.