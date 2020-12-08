Hataylı hemşireden hemşehrilerine uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da salgının yüzde 125 artış gösterdiğini açıkladı. İstanbul'da görev yapan hemşire Süleyman Kaçmaz, hemşehrilerine çağrıda bulundu.

İlçe ve merkezlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla caddelerinin trafiğe kapatıldığı Hatay'da, salgının hızlı seyri birçok can aldı. Son iki günde aralarında emniyet müdürü ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hemşire Kaçmaz, sosyal medyadan memleketi Hataylılara hemşehrilerine seslendi:

"Vakanın yüzde 125 artığı yoğun bakım oranının yüzde 86'ya ulaştığı Hatay'da hemşerilerimden rica ediyorum. Lütfen evden dışarı çıkmayın. AVM'lere gitmeyin. Biz hemşireler ve sağlık çalışanlarının yükü çok ağır. Yapmamız gereken maske, temizlik, mesafe. Hatay'ın her ferdi benim için çok değerli."