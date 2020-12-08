Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hataylı hemşireden hemşehrilerine uyarı

Hataylı hemşireden hemşehrilerine uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının yüzde 125 artış göstererek kırmızı alarm verdiği ’da son 2 günde aralarında sağlık çalışanı ve ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu birçok kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da görev yapan Hataylı hemşire Süleyman Kaçmaz, hemşehrilerini uyardı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 8.12.2020 09:39 ABONE OL
Hataylı hemşireden hemşehrilerine uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da salgının yüzde 125 artış gösterdiğini açıkladı. İstanbul'da görev yapan hemşire Süleyman Kaçmaz, hemşehrilerine çağrıda bulundu.

İlçe ve merkezlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla caddelerinin trafiğe kapatıldığı Hatay'da, salgının hızlı seyri birçok can aldı. Son iki günde aralarında emniyet müdürü ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hemşire Kaçmaz, sosyal medyadan memleketi Hataylılara hemşehrilerine seslendi:

"Vakanın yüzde 125 artığı yoğun bakım oranının yüzde 86'ya ulaştığı Hatay'da hemşerilerimden rica ediyorum. Lütfen evden dışarı çıkmayın. AVM'lere gitmeyin. Biz hemşireler ve sağlık çalışanlarının yükü çok ağır. Yapmamız gereken maske, temizlik, mesafe. Hatay'ın her ferdi benim için çok değerli."

ARKADAŞINA GÖNDER
Hataylı hemşireden hemşehrilerine uyarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA