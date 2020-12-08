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Husumetlisini vurup motosikletle kaçmıştı

Kocaeli İzmit İlçesinde meydana gelen olayda,  aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Yüksel S’yi vurarak motosiklet ile olay yerinden kaçan Ali K, polis tarafından yakalanarak tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 8.12.2020 14:08 ABONE OL
Husumetlisini vurup motosikletle kaçmıştı

İzmit Tavşantepe Mahallesi Akif Sokakta önceki gün meydana gelen olayda Ali K, aynı sokakta oturduğu ve aralarında husumet bulunan Yüksel S'nin evinin önüne gitti. Burada Yüksel S. ile tartışan Ali K, tabancasını çıkararak Yüksel S'ye 3 el ateş etti. Mermilerden birinin sağ dizine isabet etmesi sonucu yaralanan Yüksel S. Kanlar içinde kalırken şüpheli Ali K. ise motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yüksel S'nin ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel S, sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şüpheli Ali K. olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ali K. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Husumetlisini vurup motosikletle kaçmıştı
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