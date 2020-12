İş bulma vaadiyle kandırıp tecavüz etti! Genç kadına şantaj yapıp parasını çalan istismarcının 28 yıl hapsi isteniyor

İş arayan genç kadın sosyal medyadan tanıştığı kişinin iş bulacağına inanıp buluşunca kâbusu yaşadı. Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. 46 yaşındaki Z.S., isimli genç kadın iş aradığı sırada 35 yaşındaki B.E., ile tanıştı. Genç adam iş arayan Z.S.'ye iş konusunda yardımcı olacağını ve yüz yüze konuşmak için buluşmayı teklif etti. Teklifi kabul eden genç kadın, iş vaadiyle B.E. ile buluşmaya karar verdi.

İŞ VAADİYLE FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP ŞANTAJ YAPTI

Kafeteryada buluşan ikili belirli bir süre sohbet ettikten sonra B.E., Z.S.'ye iş bulduğunu yaşlı bir kadın için bakıcılık yapacağını söyledi. Yaşlı kadına fotoğraflarını göndermesi gerektiğini söyleyen B.E., birde genç kadına ait fotoğraflar çekti. Genç adam bir süre sonra Z.S.'ye aslında iş bulmadığını kendisiyle buluşmak için yalan söylediğini ve kendisinden çok hoşlandığını söyledi. Duydukları karşısında şok geçiren genç kadın gitmek istediğindeyse bu kez tehdit ve şantaja maruz kaldı. B.E., genç kadına dediklerini yapmazsa çektiği fotoğrafları oğluna göndereceğini, adını çıkaracağını ve rezil edeceğini söyledi.

OTEL ODASINA KİLİTLEYİP İSTİSMAR ETTİ

Aradan geçen 2 gün sonra B.E., genç kadını arayarak tehditlerine devam edip çalıştığını söylediği otele gelmesini istedi. İddiaya göre Z.S., ise fotoğrafların oğlunun görmemesi için teklifi kabul edip söz konusu otele gitti. Otelde Z.S.'yi zorla bir odaya götüren B.E., kapıyı kilitleyip cinsel ilişkiye girmek için teklifte bulundu. Genç kadın teklifi reddetse de B.E., zorla ilişkiye girdi.

OTELDEN KAÇIP POLİSE SIĞINDI

İlişki sırasında telefon ile kayıt yapan istismarcı oteli terk etmeye çalışan genç kadının çantasından bir miktar para aldı. Bir fırsatını bulup otelden kaçan genç kadın ise karakola sığınarak istismarcı hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK"

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren şüpheli Z.S., ile daha önce iş bulma konusunda tanıştığını iki aydır görüştüklerini çeşitli yerlerde fotoğraflar çekinip otelde rıza dahilinde cinsel ilişki yaşadıklarını iddia etti. Olay günü ise genç kadının cüzdanını yanında unuttuğunu söyleyen B.E., iftiraya maruz kaldığını anlattı.

28,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli B.E.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğine ve dosya kapsamında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Şantaj', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' ve 'Hırsızlık' suçlarını işlediği gerekçesiyle 28,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.