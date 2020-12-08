Jandarmaya tarihi eser satmaya çalıştılar! Yakalandılar!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden 30 yaşındaki C.H ile G.A isimli şahısların elinde tarihi bir eser olduğunu ve bu eseri satmaya çalıştıklarını öğrenen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile alıcı kılığına girdi. İlçeye bağlı merkez Yalıntaş mahallesinde iki zanlı ile bir kafeteryada buluşan ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladı.

M.Ö. 3 ila 4'ncü yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen tarihi eserin, ceylan derisine İbranice yazılmış olan ve "Ester" kitabı olarak bilinen tarihi kitap olduğu belirtildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.