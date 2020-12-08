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Jandarmaya tarihi eser satmaya çalıştılar! Yakalandılar!

’da Millattan Önce 3 yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve ceylan derisine yazılmış olan İbranice tarihi eseri satmaya çalışan iki kişi alıcı kılığındaki Jandarmaya yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 8.12.2020 16:15 ABONE OL
Jandarmaya tarihi eser satmaya çalıştılar! Yakalandılar!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden 30 yaşındaki C.H ile G.A isimli şahısların elinde tarihi bir eser olduğunu ve bu eseri satmaya çalıştıklarını öğrenen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile alıcı kılığına girdi. İlçeye bağlı merkez Yalıntaş mahallesinde iki zanlı ile bir kafeteryada buluşan ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladı.

M.Ö. 3 ila 4'ncü yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen tarihi eserin, ceylan derisine İbranice yazılmış olan ve "Ester" kitabı olarak bilinen tarihi kitap olduğu belirtildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

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Jandarmaya tarihi eser satmaya çalıştılar! Yakalandılar!
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