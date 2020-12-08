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Kadın hırsızları kameralar ele verdi

’da banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri apartmanlarda evleri soyan kadın hırsızlar kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 8.12.2020 18:57 ABONE OL
Kadın hırsızları kameralar ele verdi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde el dokuması banyo lifi satma bahanesiyle apartmanlara giren hırsızlar, kapıyı açan apartman sakinlerine banyo lifi sattı, açmayanların evini soydu.

Zillere basarak boş evleri tespit eden hırsızlar, evlere girerek para ve ziynet eşyalarını çaldılar. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili gelen şikayetler üzerine Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların peşine düştü. Apartman kameraları inceleyen polis,2 hırsızı tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen B.G. ve K.G. adlı iki kadın, çaldıkları 7 adet çeyrek altın, 2 bin 750 dolar ve 3 bin lira tutarındaki para ve ziynet eşyaları ile birlikte yakalandılar. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen B.G(30). ve K.G.(38), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kadın hırsızları kameralar ele verdi
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