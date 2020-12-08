Kanun eşliğinde yol çalışması

Nevşehir Belediyesi ekipleri şehrin çeşitli noktalarında yol yapım çalışmasını sürdürüyor.

Bu çalışmaların yapıldığı bir noktada aynı zamanda belediye işçisi de olan bir kişi kanun çalmaya başladı.Bir vatandaşın cep telefonuyla çekerek sosyal medyaya yüklediği görüntü büyük ilgi gördü.

Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada | Video

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da sosyal medya hesabından "Bakınız işini ve şehrini severek çalışan bir belediye ve personelleri" notuyla paylaştı.