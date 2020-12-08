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Kanun eşliğinde yol çalışması

’de bir belediye işçisinin arkadaşlarının yol çalışması yaptığı esnada kanun çalması sosyal medyada ilgi gördü.

ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 8.12.2020 10:35 Son Güncelleme: 8.12.2020 10:37 ABONE OL
Kanun eşliğinde yol çalışması

Nevşehir Belediyesi ekipleri şehrin çeşitli noktalarında yol yapım çalışmasını sürdürüyor.

Bu çalışmaların yapıldığı bir noktada aynı zamanda belediye işçisi de olan bir kişi kanun çalmaya başladı.Bir vatandaşın cep telefonuyla çekerek sosyal medyaya yüklediği görüntü büyük ilgi gördü.

Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada | Video

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da sosyal medya hesabından "Bakınız işini ve şehrini severek çalışan bir belediye ve personelleri" notuyla paylaştı.

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Kanun eşliğinde yol çalışması
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