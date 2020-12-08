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Karı koca 5 gün arayla koronavirüse yenildi

'nin 'nde Şükrü (82) ve (80) çifti yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 8.12.2020 21:33 ABONE OL
Karı koca 5 gün arayla koronavirüse yenildi

Develi İlçesi Ayvazhacılı Mahallesi'nde yaşayan Şükrü ve Safiye Acer çiftine, 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle gittikleri Develi Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konuldu. Durumları ağırlaşan çift daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Safiye Acer, 3 Aralık'ta hayatını kaybetti. Safiye Acer'den 5 gün sonra ise kocası Şükrü Acer koronavirüse yenildi. Oğlu Tural Acer'i de 17 Ağustos'ta kaybeden Şükrü Acer'in cenazesi Alaylı mezarlığında toprağa verilecek.

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Karı koca 5 gün arayla koronavirüse yenildi
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