Karı koca 5 gün arayla koronavirüse yenildi

Develi İlçesi Ayvazhacılı Mahallesi'nde yaşayan Şükrü ve Safiye Acer çiftine, 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle gittikleri Develi Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konuldu. Durumları ağırlaşan çift daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Safiye Acer, 3 Aralık'ta hayatını kaybetti. Safiye Acer'den 5 gün sonra ise kocası Şükrü Acer koronavirüse yenildi. Oğlu Tural Acer'i de 17 Ağustos'ta kaybeden Şükrü Acer'in cenazesi Alaylı mezarlığında toprağa verilecek.