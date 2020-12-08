Kısıtlama kalkınca Takoran vadisinde stres attılar

Siverekli doğa severler pandemi kuralları çerçevesinde, bölgede saklı cennet olarak adlandırılan Tokaran vadisinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğa Severler Gezi Kulübü tarafından organize edilen ve 60 kişilik grup sosyal mesafeye dikkat ederek, Fırat barajının kıyısında yaklaşış 5 kilometre yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrasında kamp ateşi yakan grup, yemek yiyerek söylenen şarkı ve türküler eşliğinde eğlendi.

Korona virüs nedeniyle insanların evde strese girdiğini söyleyen Doğa Severler Gezi Kulübü Başkanı Mustafa İncealan şöyle konuştu, "Bu geziler sayesinde insanlarımız temiz bir hava alıyor, stres atıyor. Aslında doğa hayatı bambaşka bir hayat, Korona virüs denen illetten uzak bir hayat. Burada kimse korona'dan, hastalıktan söz etmiyor. Temiz hava, sağlıklı yürüyüş ve muhteşem manzaralar var. Biz hiçbir ticari kaygı içinde olmadan doğa ile iç içe gezilerimizi yapıyoruz, bize katılmak isteyen Fırat'ın eşsiz manzarası karşısında stres atmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.