Kısıtlamaya rağmen toplanan 38 kişiye 120 bin lira ceza

İstanbul Emniyeti, Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin ardından il genelinde gerçekleştirdiği denetimleri artırdı. Son yapılan kontrollerde Fatih ilçesinde bulunan bir kafede, sokağa çıkma yasağına uymayarak bir araya gelen 38 kişiye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Fatih'te, Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, açık olduğu tespit edilen bir kafede bulunan 38 kişiye toplamda 120 bin lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ali Kuşçu Mahallesi Kıztaşı Caddesi'nde 6 Aralık Pazar saat 21.40 sıralarında gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede bulunan bir kafenin açık olduğu tespit edildi. Adrese baskın gerçekleştiren İstanbul Polisi, içeride bulunan 38 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi" gereğince 3 bin 180'er lira olmak üzere toplamda 120 bin 840 lira ceza kesti.

İŞ YERİ RUHSATSIZ ÇIKTI



Polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, Bayram B. İsimli kişiye ait olduğu belirtilen iş yerinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Bayram B. Adli işlemlerinin tamamlanması için gözaltına alındı.