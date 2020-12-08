Kocaeli’nde 18 kişi karantinayı 90 kişi sokağa çıkmayı ihlal etti

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda bin 293 iş yeri denetlenirken, 18 bin 408 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 18, maske takma kuralına uymayan 116 kişi ve 2 iş yeri, sosyal mesafe kuralına uymayan 1 iş yerine ve yasaklanan yerlerde sigara içen 34 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 90 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca ateş ölçer bulundurmayan 2 ve süresiz kapalı iş yeri kuralını ihlal eden 2 iş yerine idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde bin 585 araç kontrol edildi.