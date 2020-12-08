Köye inen aç kurtlar eşeği parçaladı!

Edinilen bilgiye göre, Şirinköy köyü'nde ikamet eden Ahmet Bostancı isimli vatandaş, İnceçukur mevki'inde eşeğini otlaması için bıraktı. Evine geri döndükten sonra akşam üzeri hayvanını almaya giden Bostancı korkunç manzara ile karşılaştı. Havanın soğuması ile köy yakınına inen aç kurtlar Bostancı'nın "Karakaçan" adını verdiği eşeğini parçalayarak telef etti.

"HER YIL BİR HAYVANIMI TELEF EDİYORLAR"



Hayvanın arka kısmını tamamen parçalandığını gören Bostancı, üzgün olduğunu, her yıl bir tane hayvanının aç kurtların saldırısına uğradığını ifade etti.